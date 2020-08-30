جثة تقود الأمن لـ"مكبس حشيش".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شخص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز مقتل شخص داخل مسكنه والعثور على "مكبس حشيش"، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار مسلح -بائع متجول)، تم ضبطهما.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بشقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم والعثور بإحدى غرف الشقة على (مكبس لصناعة مخدر الحشيش -11 قطعة حشيش)، وكذا كيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله (31) قطعة حشيش .

أسفرت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم؛ ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (نجار مسلح - بائع متجول).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول بارتباطه بعلاقة قرابة بالمجني عليه وأن الأخير مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه إلا أنه ماطل في رد المبلغ المالي، وأثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثاني الذي تربطه علاقة جيرة وعمل بالمجني عليه والذي أخبره بوجود خلافات مالية بينهما حيث أن المجني عليه مدين له أيضاً بمبلغ 50 ألف جنيه وظناً منهما باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة، فإتفقا فيما بينهما على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته.

وأضاف المتهم الأول أنه في سبيل تنفيذ مُخططهما قام بمساعدة المتهم الثاني في الدلوف لشقة المجني عليه وقيامهما بالاعتداء عليه مما أودى بحياته ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية واستوليا على هاتفه المحمول وهربا، وتم بارشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.