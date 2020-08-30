المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأطفال بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمين اثنين بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول بعابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلاً منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

أسندت النيابة للمتهمين "إسلام. إ"، و"صابرين. م"، تهمة الاتجار بالأطفال المجني عليهم "م. س"، و"ي. ا"، و " ح. ح"، بأن استغلوهم واجبروهم على أعمال التسول بالطريق العام، وإياهم بالحديقة العامة بمنطقة باب اللوق، متخذين إياها مكاناً معيشتهم، ومستغلين حداثة سن المجني عليهم وحاجتهم للمال، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف والتهديد، حيث أجبروا المجني عليهم على أعمال التسول، مقابل استحصالهم منهم على المبالغ التي يحصلونها على النحو المبيت بالتحقيقات.