مجهولة المصدر وغير مرخصة.. مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات داخل مخازن بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة عين شمس. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بمخزن داخله مواد غذائية تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ وكشفت التحريات أن صاحب المخزن يقوم بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements وعثر داخل المخزن على 835776 عبوة قهوة سريعة التحضير، و4808 عبوة مسلى، وكمية قدرها ( 3,672 طن) زيت طعام، و591840 عبوة كوفي ميكس، و36672 عبوة تونة، و4564 عبوة عسل نحل، و23316 عبوة بسكويت، و1904 عبوة حليب مجفف، و1428 عبوة صلصه، و3636 عبوة مايونيز، و58176 عبوة كابتشينو، و185760 عبوة نسكافية، و218592 عبوة مرقة دجاج، و35000 عبوة فانيليا، و20160 عبوة كافية، و21000 عبوة بكينج بودر، و9520 عبوة فول مدمس، و4536 عبوة عصير، و468 عبوة خل، و1800 عبوة مربى، و4440 عبوة لبن حليب، و1200 عبوة جبنه، وكمية قدرها ( 432 كيلو ) منظف ملابس، وكمية قدرها ( 2,250 طن ) مسحوق غسيل، و7527 ) عبوة كلور منظف، و2472 ) عبوة مسحوق غسيل، جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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