"فشل في بيع التوك توك".. تفاصيل مقتل سائق على يد صديقه في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، عامل لقيامه بقتل صديقه "سائق"، لسرقة الـ "توك توك" الخاص به.

تبلغ لمركز شرطة سيدي سالم بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على جثة (سائق توك توك - مُقيم بدائرة المركز) بناحية المنشية الجديدة بدائرة المركز، وبسؤال والده قرر خروج المجني عليه للعمل على التوك توك قيادته وعدم عودته والعثور على مركبة "التوك توك".

توصلت جهود تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، وأضاف بأنه كان بصحبته أثناء عودتهما للمنزل حاول سرقة التوك توك الخاص به إلا أنه قاومه فقام بخنقه بيده حتى أودى بحياته ثم ألقى الجثة بمكان العثور واستولى على "التوك توك" وهاتفه المحمول وهرب، كما أضاف بتوجهه إلى (شخصين - مُقيمان بدائرة المركز) وعرضه عليهما بيع "التوك توك" مقابل مبلغ ألف جنيه إلا أنهما رفضا عقب علمهما أنه من متحصلات جريمة قتل فقام بإخفاء "التوك توك" بمكان العثور عليه خشية افتضاح أمره.

وبسؤالهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والذي قام بالتصرف به بالبيع لدى محل هواتف محمولة "كائن بمدينة سيدي سالم" مقابل مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.