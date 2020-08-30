"مصر للطيران" تسيِّر 39 رحلة دولية تقل 2500 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيّر غدًا رحلاتها إلى 39 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، كوبنهاجن، روما، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين)، ورحلتين جويتين إلى كل من (دبي، أبوظبي، ميلانو)، و١٤ رحلة استثنائية بمعدل ٥ رحلات جوية إلى (جدة)، ورحلتين جويتين إلى كل من (الرياض، الدمام، المدينة المنورة)، ورحلة واحدة إلى كل من (أبها، القصيم، مسقط)، و٧ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات إلى (شرم الشيخ)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان، الأقصر، الغردقة)، ورحلة خاصة إلى (طابا)، و٣رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.