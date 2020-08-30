مهلة أسبوع.. "الأعلى للإعلام" يخاطب الصحف لاستكمال استيفاء أوراقها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة إخطارات الصحف عقدت اجتماعها الأول بمقر المجلس أمس السبت؛ حيث قررت مخاطبة الصحف التي طلبت الإعفاء والتخفيض أو تقسيط المبالغ التأمينية بها والتي تتراوح بين 800 ألف جنيه ومليون جنيه، لاستكمال استيفاء الأوراق خلال أسبوع، ومخاطبة الصحف التي طلبت توفيق الأوضاع أو الحصول على إخطار لها لاستكمال استيفاء أوراقها خلال أسبوع، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأحد 13 سبتمبر 2020؛ لفحص الأوراق وإصدار قرارها بها.

وطالبت اللجنة كل الصحف القومية والحزبية والخاصة بسرعة تقديم طلبات توفيق أوضاعها وفقاً للنماذج المعدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال المهلة الصادرة من المجلس والتي تنتهي في 24 نوفمبر 2020 وفقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أن دورها هو مساعدة كل الصحف على توفيق أوضاعها واستكمال عملها ودورها كجزء مهم من القوة الناعمة لمصر.

عُقدت اللجنة برئاسة خالد ميري، وعضوية محمد عبد الهادي علام، ونشأت الديهي، والمستشار أحمد عبد العزيز، والدكتور عصام فرج.