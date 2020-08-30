الرئيس يوجه بتركيز المناطق الصناعية باقتصادية قناة السويس على توطين الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ".

وعرض المهندس محمد يحيى زكي الموقف التشغيلي للشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالي للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالي الجاري، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجارى تنفيذها.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التى تدخل فى مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.