مصر | المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأطفال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول بعابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "إسلام.إ"، و"صابرين.م"، تهمة الاتجار بالأطفال المجنى عليهم "م.س"، و"ي. ا"، و" ح.ح"، بأن استغلوهم وأجبروهم على أعمال التسول بالطريق العام، إذ أوياهم بالحديقة العامة بمنطقة باب اللوق، والتى كان يبسط فيها المتهمين سيطرتهم متخذين إياها مكانًا معيشتهم، ومستغلين حداثة سن المجنى عليهم وحاجتهم للمال، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف والتهديد، حيث أجبروا المجنى عليهم على أعمال التسول، مقابل استحصالهم منهم على المبالغ التى يحصلونها على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة تحريض المجنى عليهم على جنحة التسول، وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر، كما قاما المتهمين بسرقة المجنى عليهم بالإكراه بأن أشهروا فى وجههم الأسلحة البيضاء، مما بث الرعب فى نفسهم، وشل مقاومتهم، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال المجنى عليهم بالإكراه.