مصر | ضبط مواد غذائية ومنظفات مجهولة داخل مخازن مخالف بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مواد غذائية ومنظفات مجهولة داخل مخازن مخالف بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية،عدد ( 835776 ) عبوة قهوة سريعة التحضير، وعدد ( 4808 ) عبوة مسلى، و كمية قدرها ( 3،672 طن ) زيت طعام، عدد ( 591840 ) عبوة كوفى ميكس، عدد ( 36672 ) عبوة تونة، عدد ( 4564 ) عبوة عسل نحل، عدد ( 23316 ) عبوة بسكويت،و عدد ( 1904 ) عبوة حليب مجفف، وعدد ( 1428 ) عبوة صلصه، عدد ( 3636 ) عبوة مايونيز، عدد ( 58176 ) عبوة كابتشينو، عدد ( 185760 ) عبوة نسكافية، عدد ( 218592 ) عبوة مرقة دجاج، وعدد ( 35000 ) عبوة فانليا، عدد ( 20160 ) عبوة كافية، عدد ( 21000 ) عبوة بيكنج بودر، عدد ( 9520 ) عبوة فول مدمس، عدد ( 4536 ) عبوة عصير، عدد ( 468 ) عبوة خل، عدد ( 1800 ) عبوة مربى، وعدد ( 4440 ) عبوة لبن حليب، و عدد ( 1200 ) عبوة جبنه، و كمية قدرها ( 432 كيلو ) منظف ملابس، و كمية قدرها ( 2،250 طن ) مسحوق غسيل، و عدد ( 7527 ) عبوة كلور منظف، وعدد ( 2472 ) عبوة مسحوق غسيل.

وتبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لذات الشركة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية، عدد (2.621.520) عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وعدد (40000) استيكر لتغليف عبوات التونة، وعدد (5) عبوات لاصق، وكمية من الكراتين الفارغة، وماكينات تغليف.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.