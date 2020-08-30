مصر | ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (5 طـن دواجن وأجنحة وبانيه) داخل مجزر دواجن "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة قليوب، وقيام مالكه بتخزين كميات كبيرة من الدواجن وأجزاء دواجن والهياكل منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها بإثبات تواريخ صلاحية جديدة وبيعها فى الاسواق بوضع علامات تجارية مقلدة، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز مدير شركة روج لمواد مجهولة على أنها مسجلة بـ"الصحة"

أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة

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وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.