مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة اختطاف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأشخاص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقه.

كان تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (صاحب محل قطع غيار معدات زراعية - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم ) بتضرره من (5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستدراجه لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وعقب وصوله قام المشكو فى حقهم بإصطحابه عنوة لشقة كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية، وإكراهه على توقيع ( 5 إيصالات أمانه خالية) ثم قاموا بإحتجازه داخل شقة أخرى ملك أحدهم بدائرة القسم، وأطلقوا سراحه.. وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهم وبين شقيقه (تاجر قطع غيار معدات زراعية – مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (5 إيصالات أمانة "خالية مُذيلين بتوقيع المجنى عليه")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لإجبار شقيق المجنى عليه رد مبالغ مالية سبق قيامه بإستلامها من ثلاثة من المتهمين بلغت (1،485،000 جنيه) مقابل إستيراد قطع غيار معدات زراعية لهم إلا إنه إستولى على المبلغ المالى لنفسه دون تنفيذ إتفاقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. كشف ملابسات خطف أبناء صاحب مصنع ومزارع بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه.

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وتلقى المبلغ إتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب بإستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سويًا لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان في إرتكاب الواقعة فضلًا عن سيارة ملاكى أخرى كان يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، كما تم ضبط هاتفان المحمول الخاصين بالمجنى عليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

