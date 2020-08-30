مصر | "الداخلية" توجه ضربات أمنية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" توجه ضربات أمنية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط (45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،500 كيلو جرام – سيارة – دراجة "بدون ترخيص" - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بحوزة (4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

وتم ضبط (200 جرام لمخدر الإستروكس - 25 جراما لمخدر البودر- 20 قرصا مخدرا لعقار الترامادول - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

ونجحت في ضبط (60 جرام لمخدر الحشيش- 41 قرصا مخدرا لعقار الترامادول - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وتم ضبط (250 جرام لمخدر الإستروكس – 100 جرام لمخدر البودر – 25 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وتمكنت من ضبط (150 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالي - هاتف محمول بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وتم ضبط (15 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.