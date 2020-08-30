مصر | "كانوا عايزين يسرقوه".. لغز مقتل ديلر صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "كانوا عايزين يسرقوه".. لغز مقتل ديلر صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات، مقتل مواطن داخل شقته بمنطقة صفط اللبن، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، والقبض على مرتكبي الجريمة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بشقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم والعثور بإحدى غرف الشقة على مكبس لصناعة مخدر الحشيش، 11 قطعة حشيش، وكيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله 31 قطعة حشيش.

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وأسفرت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين نجار مسلح، بائع متجول.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول بإرتباطه بعلاقة قرابة بالمجني عليه وأن الأخير مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه إلا أنه ماطل في رد المبلغ المالي، وأثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثاني الذى تربطه علاقة جيرة وعمل بالمجني عليه والذى أخبره بوجود خلافات مالية بينهما حيث أن المجنى عليه مدين له أيضًا بمبلغ 50 ألف جنيه وظنًا منهما بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة.

وعلى إثر ذلك إتفقا فيما بينهما على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته، وأضاف المتهم الأول أنه في سبيل تنفيذ مُخططهما قام بمساعدة المتهم الثاني في الدلوف لشقة المجني عليه وقيامهما بالإعتداء عليه مما أودى بحياته ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية وإستوليا على هاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.