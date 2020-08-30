أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يخاطب الصحف بشأن المبالغ التأمينية لتوفيق الأوضاع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يخاطب الصحف بشأن المبالغ التأمينية لتوفيق الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت جنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، اجتماعها الأول بمقر المجلس، أمس.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها، مخاطبة الصحف التي طلبت الإعفاء والتخفيض أو التقسيط للمبالغ التأمينية بالصحف، والتي تتراوح بين 800 ألف جنيه ومليون جنيه، لاستكمال استيفاء الأوراق خلال أسبوع، ومخاطبة الصحف التي طلبت توفيق الأوضاع أو الحصول على إخطار لها، لاستكمال استيفاء أوراقها خلال أسبوع، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأحد 13 سبتمبر المقبل، لفحص الأوراق وإصدار قرارها بها.

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وطالبت اللجنة كل الصحف القومية والحزبية والخاصة، بسرعة تقديم طلبات توفيق أوضاعها وفقًا للنماذج المعدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال المهلة الصادرة من المجلس، والتي تنتهي 24 نوفمبر المقبل، وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن دورها هو مساعدة كل الصحف على توفيق أوضاعها، واستكمال عملها ودورها كجزء مهم من القوة الناعمة لمصر.

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة خالد ميري، وعضوية محمد عبدالهادي علام، ونشأت الديهي، والمستشار أحمد عبدالعزيز، والدكتور عصام فرج أمين عام المجلس.