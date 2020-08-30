أخبار مصر | مدير متحف براغ: أتوقع 300 ألف زائر لمعرض "ملوك الشمس"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير متحف براغ: أتوقع 300 ألف زائر لمعرض "ملوك الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع منظمو معرض "ملوك الشمس" في جمهورية التشيك أن يستقبل المعرض خلال فترة إقامته في براج أكثر من ٣٠٠ ألف زائر.

من جهته، قال بارتا مدير المتحف القومي في براج إن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير.

وأضاف أن المعرض من أكثر المعارض أهمية لأنه أول معرض للآثار المصرية في براج، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة كما أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بالحلم الذي أصبح حقيقة، مقدمًا الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.

في نهاية المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير، وفيلم "رحلة سائح في مصر" والذي اطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة اليها اعتبارا من ا يوليو الماضي، وقد حقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر.

ويتزامن افتتاح معرض "ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتي فبراير ٢٠٢١.

يعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية وعشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.

كان وزير السياحة والآثار، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج، قبل ساعات من.

وشهد المؤتمر أكتر من 30 جهة صحفية واعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيينا وألمانيا وغيرهم، وجهات صحفية وإعلامية عالمية مثل الـ CNN والـ Euronews.

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وقد نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.

وخلال المؤتمر أعرب العناني عن فخره بالمجهود المبذول لتنظيم هذا المعرض الاسثنائي في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، والمعرض يثبت ويؤكد على "أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد لأننا استطعنا ان نجعل هذا المعرض حقيقة"

ولفت الى أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي ٥ سنوات، وهو أول معرض للآثار المصرية في التشيك والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي أول مرة تسافر في معرضًا مؤقتًا،

وأشار إلى انه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة سوف تعرض هذه القطع بالمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية كلمته أعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى ان المعرض سوف يجذب عدد كبير من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.

وتبلغ عدد القطع المعروضة فيه 90 قطعة أثرية، وهي من ضمن القطع التي اكتشفتها بعثة الآثار التشيكية في جبانة أبو صير.

ويمتد المعرض لمدة 6 أشهر، سيشاهد الزوار خلالها كنوزًا أثرية مصرية منها رأس تمثال رائع للملك رع-نفر-اف وتماثيل من الدولة القديمة وكبار رجال الدولة والموظفين، ومجموعة أواني كانوبية وتماثيل اوشابتي من الفيانس، ووصف موقع المتحف في براغ المعرض بأنه دولي استثنائي يوثق أعظم الاكتشافات الأثرية لعلماء المصريات التشيكيين المرتبطة ببحوث وحفائر في منطقة أبو صير المصرية.

ووجه المتحف الدعوة للتشيكيين ومن في العاصمة باغتنام الفرصة الفريدة لمشاهدة كنوز أثرية مصرية رائعة تنتمي لعدة عصور، ومنها التمثال الملكي الفريد للملك رانفي رع أحد الملوك الأربعة المدفونين في أبوصير، ومجموعة كبيرة من التماثيل من مقبرة الأميرة شيرت نبتي والكاتب نفر، والتي تم الإعلان عن اكتشافهم عام 2012م.

ووجه المتحف عبر صفحته السؤال لمتابعيه، هل تعلم لماذا يطلق على حكام الأسرة الخامسة ملوك الشمس في التاريخ المصري؟ وأخبرهم أن الإجابة سيتم الكشف عنها في المعرض.