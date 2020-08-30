أخبار مصر | وزير السياحة والآثار : نحن أقوى من فيرس كورونا والدليل "ملوك الشمس"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار : نحن أقوى من فيرس كورونا والدليل "ملوك الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد خالد العناني وزير السياحة والآثار مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج، قبل ساعات من انطلاق معرض "ملوك الشمس" في جمهورية التشيك، وشهد المؤتمر أكتر من 30 جهة صحفية واعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيينا وألمانيا وغيرهم، وجهات صحفية وإعلامية عالمية مثل الـ CNN والـ Euronews.

وقد نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.

وخلال المؤتمر أعرب العناني عن فخره بالمجهود المبذول لتنظيم هذا المعرض الاسثنائي في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، والمعرض يثبت ويؤكد على "أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد لأننا استطعنا ان نجعل هذا المعرض حقيقة"

ولفت الى أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي ٥ سنوات، وهو أول معرض للآثار المصرية في التشيك والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي أول مرة تسافر في معرضًا مؤقتًا،

وأشار إلى انه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة سوف تعرض هذه القطع بالمتحف المصري الكبير.

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و في نهاية كلمته أعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى ان المعرض سوف يجذب عدد كبير من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.

تبلغ عدد القطع المعروضة فيه 90 قطعة أثرية، وهي من ضمن القطع التي اكتشفتها بعثة الآثار التشيكية في جبانة أبو صير.

ويمتد المعرض لمدة 6 أشهر، سيشاهد الزوار خلالها كنوزًا أثرية مصرية منها رأس تمثال رائع للملك رع-نفر-اف وتماثيل من الدولة القديمة وكبار رجال الدولة والموظفين، ومجموعة أواني كانوبية وتماثيل اوشابتي من الفيانس، ووصف موقع المتحف في براغ المعرض بأنه دولي استثنائي يوثق أعظم الاكتشافات الأثرية لعلماء المصريات التشيكيين المرتبطة ببحوث وحفائر في منطقة أبو صير المصرية.

ووجه المتحف الدعوة للتشيكيين ومن في العاصمة باغتنام الفرصة الفريدة لمشاهدة كنوز أثرية مصرية رائعة تنتمي لعدة عصور، ومنها التمثال الملكي الفريد للملك رانفي رع أحد الملوك الأربعة المدفونين في أبوصير، ومجموعة كبيرة من التماثيل من مقبرة الأميرة شيرت نبتي والكاتب نفر، والتي تم الإعلان عن اكتشافهم عام 2012م.

ووجه المتحف عبر صفحته السؤال لمتابعيه، هل تعلم لماذا يطلق على حكام الأسرة الخامسة ملوك الشمس في التاريخ المصري؟ وأخبرهم أن الإجابة سيتم الكشف عنها في المعرض.