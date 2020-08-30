أخبار مصر | موعد المرحلة الثانية والكليات الشاغرة.. تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد المرحلة الثانية والكليات الشاغرة.. تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثانية من الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، كما أعلن عن الحد الأدنى والكليات المتاحة لهذه المرحلة.

وترصد " الخليج 365" كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة لعام 2020:

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التنسيق امام طلاب المرحلة الثانية اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية بالتنسيق الثانوية العامة:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعب العلمية بلغ 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بأجمالي 194448 طالبا.

وفيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة بإجمالي عدد طلاب 60064 طالبا ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالبا وطالبة من الثانوية العامة.

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الكليات الشاغرة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة:

أوضح عبد الغفار أن هناك أماكن شاغرة في عدد من الكليات والتي تتمثل في كليات تجارة والآداب والتربية الرياضية والحقوق، كما يوجد أماكن خالية في كافة المعاهد الحكومية لاستقبال طلاب المرحلة الثانية.

بشري سارة لشعبة علمي رياضة:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمي رياضيات" بكليات الهندسة في المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات.

خطوات تنسيق قبول الجامعات:

واما خطوات تسجيل القبول بالجامعات والمعاهد تتم عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، من خلال الموقع التالي:

:www.Tansik.Egypt.gov.eg

كما تشغيل خدمة تسجيل رغبات الطلاب بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا خلال فترة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.