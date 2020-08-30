أخبار مصر | برلماني: تكليفات السيسي حاسمة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، رسائل الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية العملاقة في محافظة الإسكندرية بأنها حازمة وحاسمة.

وطالب حساسين، في بيان له اليوم، من الحكومة بجميع أجهزتها التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية لمواجهة مخالفات البناء والفساد بكل قوة من أجل بناء مصر الجديدة.

وقال إن جميع المحافظين ومديري الامن على مستوى الجمهورية، طالبوا بالمواجهة الحاسمة مع مخالفات المبانى والتعدى على أملاك الدولة مواجهة كافة أشكال الفساد الذى قضى على وجه مصر الحقيقى وتسبب في ابتلاع الأراضى الزراعية وتدمير البنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.