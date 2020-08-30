أخبار مصر | “تحيا مصر” يرصد 200 مليون جنيه لبناء مدن "بشاير الخير" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر “تحيا مصر” يرصد 200 مليون جنيه لبناء مدن "بشاير الخير" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد صندوق تحيا مصر، مائتي مليون جنيه للمشاركة في بناء مدن بشاير الخير 4 و6 و7 و8 بمحافظة الإسكندرية لتوفير سكن كريم لأهالي المناطق العشوائية والمهددة للحياة بالمحافظة، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاونة الصندوق للدولة في القضاء على مشكلات العشوائيات وتطوير المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مشاركة الصندوق في بناء مدن بشاير الخير بلغت مليارا و9 ملايين جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة لديها مخطط متكامل رصدت له ميزانيات ضخمة للقضاء على مشكلات المناطق العشوائية وغير المخططة، والتي شكلت خطرا هدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الصندوق منذ إنشاءه شارك بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للالاف من سكان تلك المناطق.

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وأوضح عبدالفتاح أن مشروع بشاير الخير.. يعد نموذجا مثاليا لمعنى التطوير العمراني.. حيث تحولت العشوائيات إلى نطاقات سكنية حضارية عامرة بالحياة، ومن ثمة نجحت الدولة في توفير بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق المهددة للحياة، في شكل مجتمع عمراني للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

في ذات السياق، أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق أسهم في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، وكذا مدينة شبابية رياضية.