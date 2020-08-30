أخبار مصر | الجيزة تستقبل 38 ألف عبوة مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة تستقبل 38 ألف عبوة مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات المهتمة بتنمية المجتمع، مؤكدا على التعاون المثمر مع تلك المنظمات بما يضمن تقديم خدمات أفضل لمواطني الجيزة.

وفي ذلك الإطار استقبلت اليوم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لخدمة المجتمع وشؤن البيئة، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بديوان عام المحافظة، حيث تسلمت نائب المحافظ مساعدات طبية تبلغ حوالى 38 ألف عبوة متنوعة ما بين أدوية ومستلزمات طبية.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، فقد تم توجيه المستلزمات الطبية على الفور إلى مديرية الصحة بالجيزة لتوزيعها على المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وفقا للنواقص والاحتياجات التى تم رصدها.

واثنت عبدالحليم على التعاون القائم بين محافظة الجيزة والمنظمة الدولية للهجرة وذلك في إطار دور المنظمة في تقديم الخدمات والمساعدات للدول والجهات الفاعلة ذات الصلة بقضية الهجرة، وذلك لتقليل الكلفة على المهاجرين والمجتمع.

مشيره الى ان الفترة السابقة شهدت تعاون المنظمة مع المحافظة من خلال الدور التوعوى الذى تلعبه المنظمة وكذلك تم تقديم مستلزمات وقائية من فيروس كورونا لعدد 700 رائدة بالمحافظة.

شارك فى فعاليات استلام المستلزمات الطبية الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومسؤلى بعثة المنظمة الدولية للهجرة .

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محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءتها



ومن ناحية أخرى فقد تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتاكد من كفاءة الانفاق واستخدام المواطنين لها دون اى معوقات، مشدداً على ضرورة اجراء الصيانات الدورية للسلالم الكهربائية وتكثيف خدمات الامن والنظافة بالانفاق.

كما تفقد محافظ الجيزة حجرات المراقبة الخاصه بالانفاق للوقوف على متابعه الحاله العامه بالداخل والخارج وللتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة موجها بعدم السماح بوجود اى مخلفات والاهتمام بمستوى النظافه داخل وخارج الانفاق.

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس ميدان الجيزة موجها بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافيتريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين علية وازاله احد الاكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله باخر حضارى داخل الموقف وفقا للاشتراطات المنظمة لذلك.

الجوله الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة النظافه والتجميل ورئيس جهاز السرفيس.

وتابع محافظ الجيزة اعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبد الرحيم صبرى بحى الدقى حيث تم التأكيد على الشركة المنفذه بالالتزام باعلى المعايير فى التنفيذ.

وكان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لارصفه المشاه وتواجد للمخلفات والقمامة، حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.