أخبار مصر | خطة كاملة لرعايتهم.. "القوى العاملة" تبدأ حصر 60 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة كاملة لرعايتهم.. "القوى العاملة" تبدأ حصر 60 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة القوى العاملة حاليا، ورشة عمل لمجموعة من العاملين بوحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، للتدريب على تفعيل الآليات الجديدة لرعاية تلك الفئة، وتنفيذ خطط الوزارة للقيام بحملات لحصر العمالة غير المنتظمة ميدانيا بمواقع العمل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الكاملة صحيا واجتماعيا بالاشتراك مع كل جهات الدولة.

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال ورشة العمل، كاشفا عن قيام الوزارة بتنفيذ حملات بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بهدف تسجيل تلك العمالة ميدانيًا بمواقع العمل، وإصدار شهادات قياس مستوى مهارة، فضلًا عن تراخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإجراء تعديل المهنة ببطاقات الرقم القومي لكل عامل غير منتظم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تسليم أعضاء مجموعة العمل المشاركين في الورشة جهاز تابلت، وتم تدريبهم على طرق التسجيل للعمالة بمواقع العمل.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل بمشاركة قطاع الأحوال المدنية للبدء في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة والذي يبلغ عددهم حوالي 60 ألف عامل لحصرها ووضع خريطة كاملة لهم بدءًا لرعايتهم كعينة من إجمالي العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وكنوع من الجذب لغيرهم من العمالة التي تخشى عمليات الحصر وتتهرب منها .

وأكد الوزير أهمية توفير سبل الرعاية والتأمينات الاجتماعية لهذه الفئة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية والتي ستقوم بدورها في تغيير مهن هؤلاء العمال على بطاقة الرقم القومي كخطوة أساسية في بداية تحديد تلك الفئة من أجل رعايتها، يتوفر من خلالها قاعدة بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها، لنخرج بمشروع قومي في النهاية كمجموعة عمل واحدة، ليكون هناك مردود جيد لدى المجتمع تجاه الدولة.

وتمنى الوزير التوفيق للعاملين على الجهد الذي سيقومون به في هذا، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة يومية لتنفيذه، وسيتم التواصل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي كل فيما يخصه لتذليل المعوقات، وإيمانًا بأن ذلك العمل لن يظهر بالشكل اللائق إلا من خلال التكاتف بين كافة الجهات المعنية .

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.