أخبار مصر | القوى العاملة: 25 محضرا فوريا للنوادي الصحية وصالات ومراكز الجيم المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 25 محضرا فوريا للنوادي الصحية وصالات ومراكز الجيم المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بقيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط في كافة مجالات الحفاظ علي صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة في مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات، وضبط المنشآت التي تتعامل مع صحة المواطنين بطرق غير آمنة ، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

في هذا الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ولمدة أربعة أيام على التوالي بحملات تفتيشية موسعة على النوادي الصحية وصالات ومراكز الجيم بمنطقة المنتزة وشرق ووسط الإسكندرية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وكذلك مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة العامة والمهنية في هذه النوادي والمراكز الصحية.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط عدداً من هذه النوادي المخالفة للباب الخامس من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عدم اتباعها للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وقد تم تحرير ٢٥ محضراً مخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمنشأة.

كما تم إخطار إدارات رخص المحلات بكل من حي وسط وحي شرق الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الضبط الإداري للمنشآت التي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.