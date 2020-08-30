أخبار مصر | تطبق سبتمبر المقبل.. 8 قرارات مهمة من الحكومة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تطبق سبتمبر المقبل.. 8 قرارات مهمة من الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عدة قرارات مهمة، وفق لخطة مرحلة التعايش، التي تعمل الدولة علي تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر البدء بهذه القرارات اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة المقرر العمل بها بدءا من 1 سبتمبر المقبل:

تطبيق اختبار فيروس كورونا على القادمين من الخارج:

شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء على جميع القادمين من الخارج بضرورة اجراء اخبار فيروس كورونا "بي سي أر" قبل موعد المحدد لإقلاع الطائرة 72 ساعة وقبل الوصول للأراضي المصرية سواء برًا أو بحرًا أو جوًا، ومن المقرر العمل بهذا القرار بدءا من 1 سبتمبر.

حالة استثنائية:

قرر رئيس الوزراء استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات من قرار حظر الدخول لمصر دون إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

تعديل ساعات البنوك:

أعلن البنك المركزي عن تعديل ساعات العمل بالبنوك اعتبارا من يوم 1 سبتمبر لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرا، بالنسبة للموظفين، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا بالنسبة للجمهور.

عودة المواقع الأثرية:

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أكدت وزارة السياحة والآثار علي عودة كافة الأنشطة وفتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة بدءا من 1 سبتمبر المقبل.

حرية التنقل بين المدن:

قال مجلس الوزراء إن اعتبار من 1 سبتمبر يسمح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الطاقة الاستيعابية لمرافق السياحة 50%:

أوضح مجلس الوزراء أنه للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية لها.

استمرار غلق الشواطئ:

كشف الدكتور مصطفي مدبولي عن استمرار تنفيذ إغلاق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، حيث أن الشواطئ العامة نقطة تجمعات هامة مما تؤدي ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

الطاقة الاستيعابية للحدائق والمطاعم 50%:

أقر مجلس الوزراء قرارا بعودة الحدائق العامة المطبقة للشروط الاحترازية والمطاعم والملاهي بحد أقصي 50% من الطاقة الاستيعابية بها.