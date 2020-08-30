أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

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وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الأحد 30 أغسطس 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 2020 – الدور الأول.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان،

وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

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الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

رابعًا: الإعداد المهني:

بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

وقد تم مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخري من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالب، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالب، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لعدد 151 طالب.