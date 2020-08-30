الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء برقم العداد عبر موقع وزارة الكهرباء الرسمي بجميع المحافظات

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء المصرية الإلكتروني، وذلك من اجل الاطلاع علي تفاصيل قيمة الفواتير الجديدة والقديمة، حيث تدعوا الشركة المصرية للكهرباء جميع المواطنين إلى ترشيك استهلاك الكهرباء وذلك من اجل عدم رفع قيمة الاستهلاك الخاصة بكافة الشرائح، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم روابط خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية.

وزير الكهرباء المصري الحالي اعلن من خلال مؤتمر صحفي جميع الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء والتي تطبق خلال هذا العام، حيث تأتي هذه الأسعار الجديدة للكهرباء من اجل أن يصل الدعم إلي جميع المواطنين المستحقين في توفير بعض الخدمات الأخري مثل توسيع نطاق الشبكة لكي تغطي جميع المحافظات بالإضافة إلي صيانة جميع المحطات بصفة مستمرة ذلك يساعد المنظومة علي الاستمرار بشكل متكافئ.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء برقم العداد

كما نرفق لكم رابط الموقع وزارة لكهرباء الرسمي للشركة القابضة، من اجل الاستعلام عن فواتير الكهرباء، حيث يقوم المستعلم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية من ثم كتابة رقم العداد أورقم الحساب بالخانة المخصصة من ثم النقر علي أيقونة استعلام وذلك عقب تحديد اسم المحافظة، وكتابة باقي البيانات المتعلقة برمز رقم كود الكابتشا المكوّن من 10 أرقام كما في الصورة التالية.

وختاما يمكنكم ترك جميع استفسارات حول خدمة استعلام عن فاتورة الكهرباء المصرية بأسفل هذا المقال وسوف نقوم بالرد علي جميع التعليقات الخاصة بكم تباعاً.