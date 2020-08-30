شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن إنشاء 85 كلية ومعهد إضافى خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور خالد عبد الغفار، التهنئة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية واهتئ الدولة المصرية التى نجحت فى مواجهة التحدى الصعب بداية من استكمال العامل لدراسة على مستوى التعليم العالى.

وأضاف وزير التعليم العالى أن مستقبل الطلاب فى هذه المرحلة حريصين عليها كدولة مصرية لتوفير فرص تعليم عالى لكافة الطلاب المتقدمين للتنسيق وذلك لا يمكن أن يتحقق دون التوسع فى البنية الأساسية للتعليم تمثل فى إنشاء كليات جديدة نظرا للزيادة المضطربة للحاصلين على الثانوية العامة كل عام

وتابع وزير التعليم العالى العاملين الماضيين تم إنشاء 85 كلية ومعهد وكلهم فى تخصصات علمية وعليها طلب مرتفع فى سوق العمل مثل كليات الحاسبات المعلومات والذكاء الاصطناعى وحاولنا أن نصل إلى أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية مثل الوادى الجديد والأقصر وادمطروح بهدف تقليل الاغتراب وتم فتح مسار حديد للتعليم الفنى والتكنولوجيا ومستمرون فى العمل الجاد حتى نوفر تعليم حكومة جاد متميز فى كل انحاء المعمورة .

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وكانت وزارة التعليم العالى فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طال من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .