شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة‬⁩ فى ليبيا سبل التوصل لتسوية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى اليوم الأحد، مع المُمثلة الخاصة للأمين العام ⁧‫للأمم المتحدة‬⁩ فى ليبيا بالإنابة ⁧‫ستيفاني ويليامز‬⁩، التطورات السياسية والميدانية المُتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين ناقشا الرؤية بشأن سبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة‬⁩ فى ليبيا سبل التوصل لتسوية الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.