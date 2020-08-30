شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور شارع مصطفى أبو زهرة بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم أعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى أبو زهرة الواقع خلف الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يربط شارعى يوسف عباس والطيران لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة بعض المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة . وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير بالشارع . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة تطور شارع مصطفى أبو زهرة بمدينة نصر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.