شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق2020/8/31 وحتى الساعة الرابعه فجراً.

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وأوضحت الشركة، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل والتطهير الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.