شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تضخ مليارات الجنيهات فى العديد من القطاعات منذ 2014 لـ2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدولة المصرية ضخ استثمارات فى العديد من القطاعات العديدة بالفترة من 2014 وحتى 2020، وذلك مثل البترول والصناعة والتجارة والصناعة، فضلا عن ضخ استثمارات ضخمة بقطاعى النقل والطرق، والتقرير التالى ييرز حجم الاستثمارات فى القطاعات المختلفة: 1.4 تريليون جنيه إجمالى الاستثمارات خلال 6 سنوات فى قطاعات البترول ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحاور الداخلية والتموين

11.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقرر افتتاحها فى قطاعات البترول ومياه الشرب والصرف الصحى

تم تنفيذ 115 مشروعا فى 6 سنوات بإجمالى استثمارات 15.26 مليار جنيه بقيمة 11.8 مليار جنيه.

جار تنفيذ 44 مشروعا بقيمة 11.8 مليار.توصيل الغاز الطبيعى لنحو 5.1 مليون وحدة سكنية خلال الـ 6 سنوات الماضية.

64.6 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الصرف الصحى خلال 6 سنوات بإجمالى مستفيدين 45 مليون نسمة.

جار تنفيذ أكبر محطة معالجة مياه فى العالم "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" بتكلفة مليار دولار وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم.

21.8 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات خلال ست سنوات بإجمالى 215 مشروعا.

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