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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن محور المحمودية بعد افتتاح الرئيس السيسى ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح من خلاله انه تم تنفيذ محور المحمودية تحت إشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، خلال عامين فقط، يتسع المحور من 6 إلى 8 حارات مرورية، ليخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وهي: أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.
ويتضمن المشروع 25 محورًا عرضيًّا لربطه بالأحياء الداخلية، 14 كوبري مشاة، 5 كباري جديدة بالقطاع المغطى، و3 كباري على قطاع المحمودية مباشرة.
وسيسهم المشروع في زيادة حركة التنمية والاستثمار بالإسكندرية، ويدعم عمل وسائل النقل المختلفة، فضلًا عن خدمة التوسعات العمرانية الجديدة والمشروعات السكنية المستهدف إقامتها في نطاقه.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله
الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠
وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
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