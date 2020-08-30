شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يزور شركة IDWT للاطلاع على تجهيزات محطة معالجة مياه الرياح الناصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه عدد من قيادات الإنتاج الحربى بزيارة مقر شركة "IDWT" بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من المسئولين بقيادة القوات الجوية.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى، إن هذه الزيارة لمقر شركة "IDWT" تأتى فى ضوء التعاون المثمر والمستمر بين أفرع وإدارات وهيئات القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى وفى إطار العقد المبرم بين مركز التميز العلمى والتكنولوجى – أحد الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- وقيادة القوات الجوية فى شهر مارس الماضى لتوريد وتركيب محطة معالجة مياه (الريّاح الناصري) بطاقة (3000 م3/اليوم) بقاعدة غرب القاهرة الجوية.

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وأوضح الوزير "مرسي" بأنه خلال زيارة مقر شركة "IDWT" تم الاتفاق بين مركز التميز العلمى والتكنولوجى وقيادة القوات الجوية على إعداد بروتوكول تعاون لوضع آلية لتنفيذ المشروع، كما تم الاطلاع على التجهيزات النهائية لتصنيع محطة معالجة مياه الرياح الناصرى بتقنية (ZLD)، للاستخدام المرشد فى الرى الزراعى، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتى فى ظل إيمان وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وذلك من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور نبيل المراغى استشارى تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه " IDWT" أهمية الاعتماد على محطات تحلية المياه خاصة التى تعمل بتقنية (ZLD) التى تستخدم لمعالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر وتساعد بشكل كبير على الحد من ملوثات مياه الصرف واستخدامها فى مجالات عديدة أهمها الزراعة، مؤكدًا على ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر متعددة للمياه، مشيرًا إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها.

وأشاد "المراغي" بخبرات وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية، معربًا عن تطلع شركة "IDWT" للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الوزارة، لتمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة فى هذا المجال، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.