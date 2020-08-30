شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن خالية بالكليات العلمية والأدبية‎ لتنسيق المرحلة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، بالإضافة إلى الأماكن الخالية بالكليات العلمية والأدبية‎، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 أيام. الأماكن الخالية بالكليات العلمية: الأماكن الخالية بالكليات العلمية: بها أماكن خالية دار العلوم أسوان بها أماكن خالية حقوق المنيا بها أماكن خالية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية بها أماكن خالية حقوق دمياط بها أماكن خالية فنى صحى جنوب الوادي بها أماكن خالية علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ بها أماكن خالية إعلام القاهرة بها أماكن خالية تربية المنصورة بها أماكن خالية معهد فنى صحى الزقازيق بها أماكن خالية تجارة المنوفية بشبين الكوم بها أماكن خالية معهد فنى صحى أسيوط بها أماكن خالية معهد فنى صحى أسوان بها أماكن خالية معهد فنى صحى طنطا بها أماكن خالية تجارة طنطا بها أماكن خالية سياسة واقتصاد السويس بها أماكن خالية علوم أسيوط بها أماكن خالية ألسن بنى سويف بها أماكن خالية فنون تطبيقية دمياط بها أماكن خالية فنون تطبيقية بنى سويف بها أماكن خالية علوم أسوان بها أماكن خالية حقوق القاهرة بها أماكن خالية تمريض القاهرة بها أماكن خالية طب بيطرى مطروح بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات دمياط علوم بها أماكن خالية إعلام المنوفية بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم بها أماكن خالية حقوق بنى سويف بها أماكن خالية معهد فنى صحى اسماعيليه بها أماكن خالية معهد فنى صحى سوهاج بها أماكن خالية علوم كفر الشيخ بها أماكن خالية معهد فنى صحى المنصوره بها أماكن خالية معهد فنى صحى بنى سويف بها أماكن خالية علوم المنوفية بشبين الكوم بها أماكن خالية طب بيطرى مدينة السادات بها أماكن خالية علوم بنها بها أماكن خالية طب بيطرى بنها بها أماكن خالية علوم بنات عين شمس بها أماكن خالية علوم المنصورة بها أماكن خالية علوم دمياط بها أماكن خالية ألسن الأقصر بها أماكن خالية علوم الزقازيق بها أماكن خالية حقوق الزقازيق بها أماكن خالية طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية بها أماكن خالية علوم قناة السويس بالإسماعيلية بها أماكن خالية علوم طنطا بها أماكن خالية علوم بور سعيد بها أماكن خالية ألسن كفر الشيخ بها أماكن خالية حاسبات وذكاء إصطناعى بنها علوم بها أماكن خالية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة بها أماكن خالية علوم جنوب الوادي بها أماكن خالية علوم القاهرة بها أماكن خالية علوم دمنهور بها أماكن خالية تجارة الإسكندرية بها أماكن خالية علوم سوهاج بها أماكن خالية حقوق سوهاج بها أماكن خالية علوم الإسكندرية بها أماكن خالية تجارة سوهاج بها أماكن خالية ألسن سوهاج بها أماكن خالية علوم عين شمس بها أماكن خالية Advertisements تجارة جنوب الوادي بها أماكن خالية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية بها أماكن خالية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم بها أماكن خالية حاسبات وذكاء إصطناعى القاهرة علوم بها أماكن خالية حاسبات وذكاء إصطناعى حلوان علوم بها أماكن خالية تجارة بنى سويف بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم بها أماكن خالية علوم بنى سويف بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم بها أماكن خالية علوم السويس بها أماكن خالية تربية بنها بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم بها أماكن خالية علوم الفيوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات المنيا علوم بها أماكن خالية ألسن عين شمس بها أماكن خالية فنون جميلة (فنون) المنيا بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات الفيوم علوم بها أماكن خالية علوم المنيا بها أماكن خالية معهد فنى صحى بنها بها أماكن خالية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف بها أماكن خالية المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات بنى سويف علوم بها أماكن خالية علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل بها أماكن خالية حاسبات وذكاء اصطناعى السادات علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم بها أماكن خالية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات طنطا علوم بها أماكن خالية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم بها أماكن خالية حاسبات ومعلومات قنا علوم بها أماكن خالية معهد فنى صحى الإسكندرية بها أماكن خالية ألسن المنيا بها أماكن خالية تمريض دمياط بها أماكن خالية سياسة واقتصاد بنى سويف بها أماكن خالية تمريض بور سعيد بها أماكن خالية تمريض سوهاج بها أماكن خالية تمريض عين شمس بها أماكن خالية تمريض مطروح بها أماكن خالية تمريض دمنهور بها أماكن خالية تمريض كفر الشيخ بها أماكن خالية تمريض جنوب الوادي بها أماكن خالية تمريض بنها بها أماكن خالية تمريض أسوان بها أماكن خالية تمريض الفيوم بها أماكن خالية تمريض المنصورة بها أماكن خالية تمريض طنطا بها أماكن خالية تمريض أسيوط بها أماكن خالية تمريض المنوفية بشبين الكوم بها أماكن خالية علوم الوادى الجديد بها أماكن خالية تمريض المنيا بها أماكن خالية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية بها أماكن خالية تمريض بنى سويف بها أماكن خالية تمريض الإسكندرية بها أماكن خالية تمريض الزقازيق بها أماكن خالية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة بها أماكن خالية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية بها أماكن خالية الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى

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