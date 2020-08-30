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المترو يحدد 50 جنيها قيمة غرامة الركوب دون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة المترو، غرامة قدرها 50 جنيها تحصل من كل شخص يقوم بركوب خطوطه الثلاثة دون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات المحددة لتذكرته التى بحوزته أو تعدى الفترة المخطط تستغرقها رحلته، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

 

ويقوم بتحصيل هذا النوع من الغرامات أفراد المترو الموجودين بالمحطات بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

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وأكدت شركة المترو، أن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه والحفاظ على أموال وإيرادات المرفق.

 

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