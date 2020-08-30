كيف تحصل على خدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية؟.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعه الإلكتروني خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسيساهم إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة. ”الخليج 365” يوضح كيفية حجز خدمة العلامات التجارية إلكترونيا في نقاط محددة. الخدمة مجانية على بوابة الجهاز (‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA). يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله. Advertisements يتم اختيار الخدمة المطلوبة. بعد حجز المعاملة يحدد النظام وقت حضور العميل وفقا لرغبته.

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