شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق .. الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، اليوم الأحد ، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ، وجاءت الحد الأدنى للقبول للكليات الأدبية :- الحد الأدنى للكليات الأدبية اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5 ألسن كفر الشيخ 398 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 394.5 إعلام المنوفية 394 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7 ألسن عين شمس 393.5 إعلام القاهرة 392.5 ألسن بني سويف 392 ألسن المنيا 391.5 ألسن أسوان 391 ألسن سوهاج 391 ألسن الأقصر 390.5 إعلام بني سويف 390 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 إعلام جنوب الوادي 388 آثار القاهرة 386.5 آثار دمياط 386.5 آثار و لغات مطروح 385 آثار الفيوم 384.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 384 آثار أسوان 384 آثار الأقصر 383.5 آثار سوهاج 382 آثار جنوب الوادي 381 تربية الزقازيق 380.5 تربية المنيا 380 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379 تربية طنطا 378.5 تربية عين شمس 378 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377 تربية بنها 376.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 376 فنون جميلة (فنون) حلوان 376 تربية بور سعيد 375.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5 تربية الإسكندرية 373.5 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373 تربية المنصورة 373 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5 تربية مدينة السادات 370.5 آداب العريش 369.7 تربية دمنهور 369 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368 تربية جنوب الوادي 367 تربية كفر الشيخ 367 فنون جميلة (فنون) المنيا 367 تربية حلوان 366 فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365 تربية سوهاج 364.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 363 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5 آداب القاهرة 362 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5 تربية الفيوم 361.5 تربية بني سويف 361 تربية أسيوط 361 تربية مطروح 361 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5 تربية (طفولة) طنطا 360 تربية بنات عين شمس 359.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359 تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5 تربية السويس 358 تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5 آداب عين شمس 357 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356 آداب بنها 355.5 تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355 تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5 حقوق سوهاج 354 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5 تربية نوعية الزقازيق 353 Advertisements تربية نوعية المنيا 353 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352 حقوق المنيا 351.5 آداب حلوان 351.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 351 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5 تجارة القاهرة 350.5 تربية طفولة مبكرة بني سويف 350 آداب الإسكندرية 350 آداب المنصورة 349 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5 تجارة جنوب الوادي 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348 تجارة عين شمس 347 تربية طفولة مبكرة الفيوم 347 تجارة المنصورة 347 تجارة و إدارة أعمال حلوان 346 تربية طفولة مبكرة القاهرة 346 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 تربية نوعية طنطا 346 تجارة دمياط 345.5 آداب و علوم إنسانية السويس 345 تجارة الزقازيق 345 آداب الزقازيق 345 تربية طفولة مبكرة دمنهور 345 تربية (طفولة) الإسكندرية 345 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5 آداب طنطا 344.5 تربية (طفولة) عين شمس 344.5 آداب بور سعيد 344.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5 تجارة الإسكندرية 344 آداب انتساب موجه القاهرة 343 تربية العريش 342.7 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341 آداب المنوفية بشبين الكوم 341 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5 آداب انتساب موجه عين شمس 340 حقوق بور سعيد 339.5 سياحة وفنادق المنصورة 339 آداب بنات عين شمس 337.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5 آداب انتساب موجه بنها 337.5 تجارة أسوان 337.5 آداب كفر الشيخ 337 تجارة انتساب موجه القاهرة 337 آداب انتساب موجه حلوان 336 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5 آداب الفيوم 335 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5 تجارة بنها 334 آداب دمياط 334 آداب أسوان 333.5 تربية نوعية أسيوط 333 تربية نوعية كفر الشيخ 333 آداب دمنهور 332 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 حقوق دمياط 332 تربية نوعية القاهرة 331.5 تجارة بور سعيد 331.5 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5 تجارة انتساب موجه عين شمس 331 آداب الوادي الجديد 331 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) السويس 330.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 تربية أسوان 330 تجارة العريش 329.7 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5 تجارة بني سويف 329 تربية (طفولة) سوهاج 329 تربية الوادي الجديد 329 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5 سياحة وفنادق مطروح 328 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328 آداب بني سويف 327.5 دار العلوم القاهرة 327.5 آداب أسيوط 327.5 آداب انتساب موجه المنصورة 327.5

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