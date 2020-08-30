نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لـ علمى رياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وجاءت الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة.. هندسة القاهرة 396 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5 هندسة عين شمس 393 هندسة المنصورة 393 هندسة دمياط 392.5 هندسة الزقازيق 390 هندسة طنطا 390 هندسة سوهاج 389.5 Advertisements هندسة بني سويف 389 هندسة الإسكندرية 389 هندسة جنوب الوادي 388 هندسة بنها بشبرا 387.5 هندسة كفر الشيخ 387.5 هندسة المنوفية بشبين الكوم 387 هندسة حلوان 387 هندسة بنها 387 هندسة بور سعيد 387

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