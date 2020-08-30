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نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لـ علمى رياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وجاءت الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة..

 

هندسة القاهرة 396

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393

هندسة المنصورة 393

هندسة دمياط 392.5

هندسة الزقازيق 390

هندسة طنطا 390

هندسة سوهاج 389.5

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هندسة بني سويف 389

هندسة الإسكندرية 389

هندسة جنوب الوادي 388

هندسة بنها بشبرا 387.5

هندسة كفر الشيخ 387.5

هندسة المنوفية بشبين الكوم 387

هندسة حلوان 387

هندسة بنها 387

هندسة بور سعيد 387

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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