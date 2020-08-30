“استعلم عن بياناتك” استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

خدمة استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي التي توفرها وزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية إدارة دعم مصر، من اجل إن يستعلم جميع المستفيدين عن حالة البطاقة سارية أم توقفت خدماتها في توفير السلع الغذائية التموينية والحصول على حصة الخبز، حيث يقوم المستفيد باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة به، من اجل الاستعلام عن بطاقة التموين بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع دعم مصر tamwin.com.eg علي شبكة الأنترنت، تأتي هذه الخدمة الإلكترونية من اجل التسهيل والتيسير على كافة المستفيدين من المواطنين المصريين فقط، من أجل وصول الدعم الحقيقي لهم.

وزارة التموين المصرية قطاع التجارة الداخلية تسعى لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين لذلك قامت بإطلاق نظام أدارة دعم مصر للبطاقات التموينية، وذلك لكي يستطيع أي مستفيد تحديث بياناته الشخصية والخاصة بإفراد أسرته وذلك من أجل إضافة أو حذف المواليد بكل سهولة ويسر.

استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي حتى يستطيع جميع المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بحالة البطاقة الخاصة بكل مستفيد، حيث يلزم علي المستعلم اتباع الخطوات الموضحة له عبر النقاط التالية.

الدخول على موقع وزارة التموين الرسمي التابع لموقع دعم مصر.

التابع لموقع دعم مصر. كتابة رقم بطاقة صاحب البطاقة فى الخانة الأولي.

كتابة الرقم القومي بالخانة الثانية.

الضغط على أيقونة “دخول”.

عقب إدخال البيانات الخاصة بك سوف تظهر نتيجة خدمة الاستفسار عن بطاقة التموين وعدد الأفراد للتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالبطاقة الخاصة بك، وذلك من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين لصرف الخبز والحصول على السلع التموينية بكل سهولة ويسر.

تحديث : وزارة التموين دعم مصر عبر الموقع الرسمي يوفر خدمة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين عن طريق النت، حيث يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال استخدام الرقم القومي، كما يمكن تحديث البيانات وتصليح الأخطاء بالاسم والمعلومات المتعلقة المواطنون، كما يمكن الاتصال برقم الموحد علي رقم 91237 للاستعلام عن بيانات البطاقات وغيرها من الاستفسارات الأخري المتعلقة بصدور البطاقات