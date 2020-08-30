شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية لتنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، وجاءت الحدود الدنيا للكليات العلمية، على النحو التالى: طب المنصورة 406.5 طب جنوب الوادي 406.5 طب الزقازيق 406 طب القاهرة 406 طب سوهاج 406 طب بور سعيد 405.5 طب طنطا 405.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 طب المنيا 405.5 طب كفر الشيخ 405.5 طب بنها 405 طب عين شمس 405 طب أسيوط 405 طب الإسكندرية 405 طب بني سويف 404.5 طب حلوان 404.5 طب السويس 404 طب الفيوم 404 طب أسوان 404 طب أسنان بني سويف 403.5 طب أسنان أسيوط 403.5 طب أسنان الفيوم 403.5 طب أسنان المنيا 403.5 طب أسنان الزقازيق 403.5 طب أسنان السويس 403.5 طب أسنان جنوب الوادي 403.5 طب أسنان عين شمس 403.5 طب أسنان الإسكندرية 403.5 طب أسنان القاهرة 403.5 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5 طب أسنان طنطا 403.5 طب أسنان كفر الشيخ 403.5 طب أسنان المنصورة 403.5 صيدلة المنوفية 403 صيدلة الفيوم 403 صيدلة جنوب الوادي 403 صيدلة سوهاج 402.5 صيدلة دمنهور 402.5 صيدلة طنطا 402.5 صيدلة المنصورة 402.5 صيدلة الزقازيق 402.5 صيدلة مدينة السادات 402.5 صيدلة المنيا 402.5 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402 صيدلة حلوان 402 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402 صيدلة بني سويف 402 صيدلة القاهرة 402 صيدلة الإسكندرية 402 صيدلة بور سعيد 402 صيدلة عين شمس 402 صيدلة أسيوط 402 علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5 علاج طبيعي القاهرة 401.5 علاج طبيعي بنها 401.5 علاج طبيعي بني سويف 401.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5 طب بيطري المنوفية 400.5 طب بيطري المنصورة 400.5 طب بيطري المنيا 400.5 طب بيطري العريش 400.2 طب بيطري كفر الشيخ 400 طب بيطري الزقازيق 400 طب بيطري سوهاج 400 طب بيطري أسيوط 400 طب بيطري دمنهور 400 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400 طب بيطري القاهرة 400 طب بيطري الإسكندرية 400 طب بيطري الوادي الجديد 400 طب بيطري أسوان 400 طب بيطري جنوب الوادي 400 طب بيطري بني سويف 400 علوم البترول والتعدين مطروح 398.5 هندسة القاهرة 396 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5 هندسة عين شمس 393 هندسة المنصورة 393 هندسة دمياط 392.5 هندسة الزقازيق 390 هندسة طنطا 390 هندسة سوهاج 389.5 هندسة بني سويف 389 هندسة الإسكندرية 389 هندسة جنوب الوادي 388 هندسة بنها بشبرا 387.5 هندسة كفر الشيخ 387.5 هندسة المنوفية بشبين الكوم 387 هندسة حلوان 387 هندسة بنها 387 هندسة بور سعيد 387 الحدود الدنيا للكليات الأدبية:- الحدود الدنيا للكليات الأدبية:- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5 ألسن كفر الشيخ 398 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 394.5 إعلام المنوفية 394 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7 ألسن عين شمس 393.5 إعلام القاهرة 392.5 ألسن بني سويف 392 ألسن المنيا 391.5 ألسن أسوان 391 ألسن سوهاج 391 ألسن الأقصر 390.5 إعلام بني سويف 390 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 إعلام جنوب الوادي 388 آثار القاهرة 386.5 آثار دمياط 386.5 آثار و لغات مطروح 385 آثار الفيوم 384.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 384 آثار أسوان 384 آثار الأقصر 383.5 آثار سوهاج 382 آثار جنوب الوادي 381 تربية الزقازيق 380.5 تربية المنيا 380 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379 تربية طنطا 378.5 تربية عين شمس 378 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377 تربية بنها 376.5 Advertisements فنون جميلة (فنون) المنصورة 376 فنون جميلة (فنون) حلوان 376 تربية بور سعيد 375.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5 تربية الإسكندرية 373.5 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373 تربية المنصورة 373 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5 تربية مدينة السادات 370.5 آداب العريش 369.7 تربية دمنهور 369 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368 تربية جنوب الوادي 367 تربية كفر الشيخ 367 فنون جميلة (فنون) المنيا 367 تربية حلوان 366 فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365 تربية سوهاج 364.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 363 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5 آداب القاهرة 362 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5 تربية الفيوم 361.5 تربية بني سويف 361 تربية أسيوط 361 تربية مطروح 361 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5 تربية (طفولة) طنطا 360 تربية بنات عين شمس 359.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359 تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5 تربية السويس 358 تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5 آداب عين شمس 357 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356 آداب بنها 355.5 تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355 تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5 حقوق سوهاج 354 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5 تربية نوعية الزقازيق 353 تربية نوعية المنيا 353 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352 حقوق المنيا 351.5 آداب حلوان 351.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 351 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5 تجارة القاهرة 350.5 تربية طفولة مبكرة بني سويف 350 آداب الإسكندرية 350 آداب المنصورة 349 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5 تجارة جنوب الوادي 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348 تجارة عين شمس 347 تربية طفولة مبكرة الفيوم 347 تجارة المنصورة 347 تجارة و إدارة أعمال حلوان 346 تربية طفولة مبكرة القاهرة 346 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 تربية نوعية طنطا 346 تجارة دمياط 345.5 آداب و علوم إنسانية السويس 345 تجارة الزقازيق 345 آداب الزقازيق 345 تربية طفولة مبكرة دمنهور 345 تربية (طفولة) الإسكندرية 345 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5 آداب طنطا 344.5 تربية (طفولة) عين شمس 344.5 آداب بور سعيد 344.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5 تجارة الإسكندرية 344 آداب انتساب موجه القاهرة 343 تربية العريش 342.7 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341 آداب المنوفية بشبين الكوم 341 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5 آداب انتساب موجه عين شمس 340 حقوق بور سعيد 339.5 سياحة وفنادق المنصورة 339 آداب بنات عين شمس 337.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5 آداب انتساب موجه بنها 337.5 تجارة أسوان 337.5 آداب كفر الشيخ 337 تجارة انتساب موجه القاهرة 337 آداب انتساب موجه حلوان 336 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5 آداب الفيوم 335 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5 تجارة بنها 334 آداب دمياط 334 آداب أسوان 333.5 تربية نوعية أسيوط 333 تربية نوعية كفر الشيخ 333 آداب دمنهور 332 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 حقوق دمياط 332 تربية نوعية القاهرة 331.5 تجارة بور سعيد 331.5 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5 تجارة انتساب موجه عين شمس 331 آداب الوادي الجديد 331 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) السويس 330.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 تربية أسوان 330 تجارة العريش 329.7 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5 تجارة بني سويف 329 تربية (طفولة) سوهاج 329 تربية الوادي الجديد 329 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5 سياحة وفنادق مطروح 328 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328 آداب بني سويف 327.5 دار العلوم القاهرة 327.5 آداب أسيوط 327.5 آداب انتساب موجه المنصورة 327.5

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