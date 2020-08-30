شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية فى تنسيق القبول في الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق. وقال عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بحديقة وزارة الإعلام، لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، أن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية كما يلي:- الكلية الحد الادنى طب المنصورة 406.5 طب جنوب الوادي 406.5 طب الزقازيق 406 طب القاهرة 406 طب سوهاج 406 طب بور سعيد 405.5 طب طنطا 405.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 طب المنيا 405.5 طب كفر الشيخ 405.5 طب بنها 405 طب عين شمس 405 طب أسيوط 405 طب الإسكندرية 405 طب بني سويف 404.5 طب حلوان 404.5 طب السويس 404 طب الفيوم 404 طب أسوان 404 طب أسنان بني سويف 403.5 طب أسنان أسيوط 403.5 طب أسنان الفيوم 403.5 طب أسنان المنيا 403.5 طب أسنان الزقازيق 403.5 طب أسنان السويس 403.5 طب أسنان جنوب الوادي 403.5 طب أسنان عين شمس 403.5 طب أسنان الإسكندرية 403.5 طب أسنان القاهرة 403.5 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5 طب أسنان طنطا 403.5 طب أسنان كفر الشيخ 403.5 طب أسنان المنصورة 403.5 صيدلة المنوفية 403 صيدلة الفيوم 403 صيدلة جنوب الوادي 403 صيدلة سوهاج 402.5 صيدلة دمنهور 402.5 صيدلة طنطا 402.5 صيدلة المنصورة 402.5 صيدلة الزقازيق 402.5 صيدلة مدينة السادات 402.5 صيدلة المنيا 402.5 Advertisements صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402 صيدلة حلوان 402 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402 صيدلة بني سويف 402 صيدلة القاهرة 402 صيدلة الإسكندرية 402 صيدلة بور سعيد 402 صيدلة عين شمس 402 صيدلة أسيوط 402 علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5 علاج طبيعي القاهرة 401.5 علاج طبيعي بنها 401.5 علاج طبيعي بني سويف 401.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5 طب بيطري المنوفية 400.5 طب بيطري المنصورة 400.5 طب بيطري المنيا 400.5 طب بيطري العريش 400.2 طب بيطري كفر الشيخ 400 طب بيطري الزقازيق 400 طب بيطري سوهاج 400 طب بيطري أسيوط 400 طب بيطري دمنهور 400 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400 طب بيطري القاهرة 400 طب بيطري الإسكندرية 400 طب بيطري الوادي الجديد 400 طب بيطري أسوان 400 طب بيطري جنوب الوادي 400 طب بيطري بني سويف 400 علوم البترول والتعدين مطروح 398.5 هندسة القاهرة 396 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5 هندسة عين شمس 393 هندسة المنصورة 393 هندسة دمياط 392.5 هندسة الزقازيق 390 هندسة طنطا 390 هندسة سوهاج 389.5 هندسة بني سويف 389 هندسة الإسكندرية 389 هندسة جنوب الوادي 388 هندسة بنها بشبرا 387.5 هندسة كفر الشيخ 387.5 هندسة المنوفية بشبين الكوم 387 هندسة حلوان 387 هندسة بنها 387 هندسة بور سعيد 387

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