شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء المقبل وحد أدنى 77.40% للعلمى و67.80 للأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 أيام Advertisements وقال الوزير إن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 37.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب. وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء المقبل وحد أدنى 77.40% للعلمى و67.80 للأدبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.