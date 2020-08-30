شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 عناصر إجرامية خطرة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين ومعاونيهم وما بحوزتهم ومن أسلحة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط اختباء "4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية" .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.

أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثراً بإصابته.

Advertisements

عُثر بحوزتهم على "3 بنادق آلية و 5 خزن - 120 طلقة من ذات العيار - 2 دانة - تليسكوب قناصة"، بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "10 فرد محلى - مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة"، فم اتخاذ الإجراءات القانونية.