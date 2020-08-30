شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2020 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد قليل نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021 ، والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة .
ويعقد وزير التعليم العالى مؤتمر صحفى مقرر انطلاقه بعد قليل
وكانت وزارة التعليم العالى فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس.
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طال من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .
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