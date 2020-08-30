شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تزامناً مع زيادة الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الشركة القابضة للمطارات ،جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تزامناً مع زيادة الحركة الجوية وعودة الرحلات بشكل تدريجي ،وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم لجميع المطارات المصرية والمرافق العامة والمنشآت التابعة للمطارات ، بالإضافة إلي أعمال الكشف الطبي بصفة دورية علي جميع العاملين .

وقالت مصادر بالطيران ، أنه وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم خاصة مع زيادة الرحلات الجوية ، وذلك حرصا سلامة المسافرين والعاملين، وتشمل عمليات التعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول و الكاونترات وكل مكان يمكن تواجد الراكب به فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

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وطبقت وزارة الطيران المدني عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات ، من خلال تخفيف التكدس بالمطارات المصرية، وبخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ، حيث تم تنفيذ إجراءات التباعد الإجتماعي داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية ، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا ، وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات الجمهورية ، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين إتباعها للحفاظ علي سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات علي ارضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر .