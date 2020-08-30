شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يخصص 200 مليون جنيه للمشاركة فى بناء مدن بشاير الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر، عن رصد 200 مليون جنيه للمشاركة فى بناء مدن بشاير الخير 4 و 6 و7 و8 بمحافظة الإسكندرية لتوفير سكن كريم لأهالى المناطق العشوائية والمهددة للحياة بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بمعاونة الصندوق للدولة فى القضاء على مشكلات العشوائيات وتطوير المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، ، إن مشاركة الصندوق فى بناء مدن بشاير الخير بلغت مليارا و9 ملايين جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة لديها مخطط متكامل رصدت له ميزانيات ضخمة للقضاء على مشكلات المناطق العشوائية وغير المخططة، والتى شكلت خطرا هدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهى معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

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وأضاف أن الصندوق منذ إنشاءه شارك بفاعلية فى توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعى والمعيشى لمواطنيها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للالاف من سكان تلك المناطق لافتا الى أن مشروع بشاير الخير يعد نموذجا مثاليا لمعنى التطوير العمرانى حيث تحولت العشوائيات إلى نطاقات سكنية حضارية عامرة بالحياة، ومن ثمة نجحت الدولة فى توفير بديلا آمنا للأهالى من قاطنى المناطق المهددة للحياة، فى شكل مجتمع عمرانى للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

فى ذات السياق أشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق أسهم فى تأسيس مدن تحيا مصر بحى الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، فى شكل مجتمع عمرانى جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، وكذا مدينة شبابية رياضية. كما شارك الصندوق فى فرش وتأثيث 6300 وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات 2700 وحدة بحى المحروسة، لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، ويتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة إل سى دي.

وعلى مستوى تطوير القرى الأكثر احتياجا فقد تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم فى 332 قرية لحماية الأسر فى 18 محافظة، بتكلفة 300 مليون، فيما شملت الأعمال: تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الارضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، جاء ذلك بعد دراسة عدة معايير فى اختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون الأولوية فى الاختيار للأرامل، والسيدات المعيلات، وذوى الاحتياجات الخاصة.