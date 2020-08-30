شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية» تعلن ارتفاع حصيلة وفيات الأطباء المصابين بكورونا إلى 24 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة طيبين جدد من أبناء المحافظة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

حيث نعت النقابة كل من الدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد، مفتش مكتب صحة أجا سابقا وأكدت أنهما توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية إنه تم حجز الطبيبين بالعناية المركزة بمستشفى أجا المركزي بعد تدهور حالتهما إثر إصابتهما بكورونا خلال عملهما مع المرضى.

وأضاف «بعد وفاة الطبيبين يرتفع شهداء النقابة إلى 24 شهيد في ظل جائحه فيروس كورونا المستجد».

وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم ضم اسم الطبيبين إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهما في لوحة الشرف

وتضم اللوحة حتى الآن 24 طبيب وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره، والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور على المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبدالوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، والدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا الدكتور عبدالعزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة، والدكتورة وجنات توفيق، رئيس قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، وأخيرا الدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد، مفتش مكتب صحة أجا سابقا.

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