شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن عن مفاجأة جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 25% من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوي مراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أضاف المحافظ أنه في إطار ما تضمنه قرارنا رقم (73) لسنة 2020، بشأن القيم المالية لسعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، بمراكز المحافظة الستة حسب طبيعة كل منطقة قيام رؤساء مجالس المدن بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء المنصوص بواقع 25% من القيمة المقررة لكل منطقة بما لا يتعدى الخصم أقل فئة وهي 50 جنيهًا.