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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الأحد، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020/2019، وذلك بمقر مدرسة «القاهرة الرسمية لغات» بالقاهرة الجديدة.
وحرص «شوقي »على تفقد لجان الامتحانات، ووجه للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.
واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.
شارك في الجولة محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
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