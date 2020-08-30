شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بين الأطقم الطبية في المنوفية إلى 400 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا بين الأطقم الطبية في مستشفيات محافظة المنوفية، إلى 400 حالة شفاء مع استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالات بين الأطقم الطبية خلال الأيام الماضية.

وأكد دكتور عبدالباري العجيزي، المتحدث باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية بلغ 459 حالة إصابة، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

وأضاف أن أغلب الحالات تخضع للعزل المنزلي، تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن 49 حالة من إجمالي المصابين يخضعون للعزل المنزلي، بينما يخضع 6 أشخاص فقط للعزل داخل المستشفيات.