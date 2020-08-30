شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 1439 شابًا بينهم 18 من ذوي القدرات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 1439 شابًا، من بينهم 18 من ذو القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 2602 شابًا باحثًا عن العمل.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر والعمال للعمالة غير المنتظمة المسجلين بها لـ2473 عاملاً، بإجمالي 2 مليون و473 ألف جنيه.

وأشار عفيفي محمد عفيفي، مدير مديرية القوى العاملة في المنوفية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 3 منح مواليد، بقيمة 6 آلاف جنيه، و5 منح وفاة بإجمالي 50 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية 2000 جنيه لعامل آخر، ليصل إجمالي ما تم صرفه 58 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.